隨著人們生活型態日新月異，在家進行遠距視訊會議、線上教學、觀看串流影片等已成常態，平板需求亦隨之攀升。根據市調機構Canalys報告指出，2020年第二季全球平板年增幅達26%。根據市調公司資料顯示三星2020上半年平板銷售額較2019年同期大幅成長超過七成。看準平板市場，三星正式引進在台首款5G平板－Galaxy Tab S7、S7+，滿足多元需求。

Galaxy Tab S7與S7+搭載與三星Galaxy Note20 5G旗艦系列同級進化S Pen，超低書寫延遲，帶來宛如在真實紙本上的擬真書寫體驗；Samsung Notes應用程式推出一系列創新功能，使用者可以匯入PDF快速加上註解；而語音同步筆記功能，可一邊錄下會議或講座錄音、一邊同步抄寫筆記，只需拖拉錄音，點選特定文字即迅速跳至該音檔段落。

此外，透過升級的Samsung DeX無線多工應用功能，可將平板無線投射至智慧聯網電視上，在大螢幕上執行多重任務。而Galaxy Tab S7、S7+書本式鍵盤皮套吸附力強並可達165º多角度調整，透過Samsung DeX模式可將平板迅速轉換為類筆電操作介面，瞬間解放生產力。

Galaxy Tab S7、S7+可搭配書本式鍵盤皮套，一秒變身類筆電。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

對於需長時間使用平板的消費者，續航力及舒適的觀看體驗是挑選關鍵。 Galaxy Tab S7、S7+分別搭載11吋LTPS螢幕、以及12.4吋Super AMOLED超大螢幕，並獲認證公司SGS頒發低藍光以及護眼認證；兩款平板皆支援120Hz畫面更新率、內建AKG調校四組揚聲器，以及最高達10,090mAh超大電量，滿足一日玩樂不斷電。

而5G時代來臨，透過Galaxy Tab S7+的5G超高速連網，可盡情觀看超高畫質影音、暢玩網路遊戲大作，或是以清晰畫質與親朋好友進行視訊通話，體驗流暢的連線感受。

現代人經常同時擁有多部行動裝置，對於跨裝置間文件、檔案的傳輸常常額外耗費心神。透過登入三星雲端帳號，在三星平板上運用Samsung Notes手寫的筆記內容，將立即與Galaxy智慧型手機及電腦進行同步，不漏接任何寶貴的靈感。而搭配Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，透過簡單直覺的連接，擺開有線耳機的束縛，以最舒服的姿勢與距離，恣意沉浸於音樂世界。

Galaxy Tab S7 提供星霧金、星霧黑兩款顏色，Wi-Fi版定價NT$19,990，Galaxy Tab S7+星霧金、星霧黑、星霧銀三種選擇，Wi-Fi版則是NT$26,990，在全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路銷售。5G版推出主色星霧金，定價NT$34,990，在全台三星智慧館、三星商城、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、神腦國際及各大經銷通路提供。此外，凡購買可享獨家YouTube Premium免費試用4個月；另於8月28日至9月30日期間購買Galaxy Tab S7登錄送書本式皮套（建議售價NT$2,190）、而購買 Galaxy Tab S7+登錄送書本式鍵盤皮套（建議售價NT$6,990）。

(科技)