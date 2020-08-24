美國總統川普最親密的盟友、同時也是最凶悍捍衛者之一的白宮顧問凱莉安．康威（Kellyanne Conway）昨（23）日突然宣布將辭去顧問一職、回歸家庭，值得注意的是，康威的女兒克勞蒂亞（Claudia Conway）前一晚才在推特控訴母親替川普工作「毀了她一生」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮顧問凱莉安．康威昨日在推特拋出震撼彈，宣布將在月底離開白宮，同時和她立場恰恰相反、猛烈批評川普的夫婿喬治．康威（George Conway），也將離開他所創辦的反川普政治行動委員會「林肯計畫」（The Lincoln Project）。
凱莉安．康威表示，辭去白宮顧問一職是基於家庭因素，她說即便夫妻倆在很多方面意見不同，但都認同孩子才是最重要的，家裡的4個孩子都是青少年，分別就讀高中及中學，新的學期孩子要在家中遠距上課，需要一定程度的關注及警惕，「從現在開始，為了我心愛的孩子，生活中將會少一點戲劇化，多一些媽媽。」
就在凱莉安．康威宣布離任前夕，喬治．康威也在推特宣布退出「林肯計畫」，並且投注更多時間在家庭裡。
凱莉安．康威也在聲明中對川普表達感謝。凱莉安．康威是川普長期的親密盟友，她曾在2016年擔任川普陣營的第3任競選總幹事，成功帶領川普入主白宮，成為史上第一位打贏總統大選選戰的女總幹事，後續她獲邀進入白宮擔任總統顧問，被譽為川普「最兇悍」的捍衛者之一，經常上節目咄咄逼人地推銷川普政策。凱莉安．康威預計本周將出席共和黨全國代表大會發表演說，目前尚不清楚此一行程會否變動。
值得注意的是，凱莉安．康威的家務事經常成為媒體焦點，夫婿喬治．康威為保守派律師，原本有機會出任川普政府下的司法部高官，不過後續對川普的看法出現變化，立場與妻子截然不同，並且開始公然批評川普。
除了夫婿，據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《紐約郵報》（New York Post）報導，康威15歲女兒克勞蒂亞經常在社群媒體上公開抨擊父母的保守派觀點，也讓這個家庭今年夏天再度躍上媒體版面。
就在父母宣布離開現職前不久，克勞蒂亞才在推特大抱怨母親凱莉安．康威將在共和黨全代會演說的舉動簡直是要「摧毀」她，控訴母親從幫川普工作開始就「毀了她一生」，「令人心碎的是，在目睹她的小孩受苦多年後，她仍持續走這條路，太自私，都只是為了錢和名利。」
(中時新聞網)
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