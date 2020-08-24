白宮顧問凱莉安．康威（Kellyanne Conway）23日突然宣布將辭去顧問一職、回歸家庭。

美國總統川普最親密的盟友、同時也是最凶悍捍衛者之一的白宮顧問凱莉安．康威（Kellyanne Conway）昨（23）日突然宣布將辭去顧問一職、回歸家庭，值得注意的是，康威的女兒克勞蒂亞（Claudia Conway）前一晚才在推特控訴母親替川普工作「毀了她一生」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮顧問凱莉安．康威昨日在推特拋出震撼彈，宣布將在月底離開白宮，同時和她立場恰恰相反、猛烈批評川普的夫婿喬治．康威（George Conway），也將離開他所創辦的反川普政治行動委員會「林肯計畫」（The Lincoln Project）。

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020

凱莉安．康威表示，辭去白宮顧問一職是基於家庭因素，她說即便夫妻倆在很多方面意見不同，但都認同孩子才是最重要的，家裡的4個孩子都是青少年，分別就讀高中及中學，新的學期孩子要在家中遠距上課，需要一定程度的關注及警惕，「從現在開始，為了我心愛的孩子，生活中將會少一點戲劇化，多一些媽媽。」

就在凱莉安．康威宣布離任前夕，喬治．康威也在推特宣布退出「林肯計畫」，並且投注更多時間在家庭裡。

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately. — George Conway (@gtconway3d) August 24, 2020

凱莉安．康威也在聲明中對川普表達感謝。凱莉安．康威是川普長期的親密盟友，她曾在2016年擔任川普陣營的第3任競選總幹事，成功帶領川普入主白宮，成為史上第一位打贏總統大選選戰的女總幹事，後續她獲邀進入白宮擔任總統顧問，被譽為川普「最兇悍」的捍衛者之一，經常上節目咄咄逼人地推銷川普政策。凱莉安．康威預計本周將出席共和黨全國代表大會發表演說，目前尚不清楚此一行程會否變動。

凱莉安．康威（Kellyanne Conway）是美國總統川普最親密的盟友，同時也是最凶悍的捍衛者之一，曾在2016年擔任川普陣營的競選總幹事，成功帶領川普入主白宮。圖為兩人於2016年在造勢活動上的合影畫面。（資料照／路透社）

值得注意的是，凱莉安．康威的家務事經常成為媒體焦點，夫婿喬治．康威為保守派律師，原本有機會出任川普政府下的司法部高官，不過後續對川普的看法出現變化，立場與妻子截然不同，並且開始公然批評川普。

除了夫婿，據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《紐約郵報》（New York Post）報導，康威15歲女兒克勞蒂亞經常在社群媒體上公開抨擊父母的保守派觀點，也讓這個家庭今年夏天再度躍上媒體版面。

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen. — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

就在父母宣布離開現職前不久，克勞蒂亞才在推特大抱怨母親凱莉安．康威將在共和黨全代會演說的舉動簡直是要「摧毀」她，控訴母親從幫川普工作開始就「毀了她一生」，「令人心碎的是，在目睹她的小孩受苦多年後，她仍持續走這條路，太自私，都只是為了錢和名利。」

(中時新聞網)