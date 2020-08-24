台商鄭文逸等人2年前炒作大同股票，遭台北地檢署依違反《證券交易法》起訴。台北地院審理時，鄭等人否認犯行，辯稱只是撮合機制下偶然發生，但合議庭認為「太過偶然」，明顯悖離正常交易下的常態分配，故不採信他們的辯詞，認定總不法所得多達31億餘元。

判決指出，大同公司股價長期低迷，鄭文逸有意於2017年5月11日董事會改選時爭取經營權，並趁勢炒作股價牟利，遂與香港龍峰公司董事任國龍等人合作，於2016年9月起至2017年3月止，指示秘書張湘羚、金主林振興、炒手鄒興華共同操作，營造大同股票活絡交易的假象，讓股價半年內從5.51元漲到14.1元，2017年2月9日當天更達最高收盤價19.7元，振幅達258％。

鄭等人辯稱，股票交易都是個人判斷與投資行為，並無共謀炒股，也與任國龍買賣大同股票的行為無關，如果有對應成交的情形，也是撮合機制下偶然發生；鄭更說，他為了爭取大同董事席次，以便查帳及監督治理，才會持續買股，後因有增加信用額度需求，考量股東會之前會停止過戶，才會賣股。

合議庭比對鄭文逸、林振興、鄒興華及任國龍各自掌控的群組帳戶，發現有多次互託買賣的交易價格相同、時段相近，委託張數甚至完全相同，太過巧合，4人間的資金往來也與各自股票交易有關，顯然有高度關聯性，故認定4人間有犯意聯絡。

合議庭分析，4人操作大同股票的行為，占同時段市場成交比率54.87％至100％之間，累計影響股價達339次，本案期間共計121個交易日，影響天數達77日，被告鄭文逸4人及及任國龍合計買進113萬0053張、賣出70萬8861張大同股票，實際獲利金額22億2037萬4181元，擬制獲利9億0347萬9022元，合計犯罪所得31億2385萬3203元。

合議庭痛批，鄭文逸4人操縱大同股價，製造股票交易活絡假象，引誘不知情投資大眾買進，破壞證券市場交易機制，混淆投資人判斷及市場供需價格，造成大同股價悖離市場機制，遂判鄭13年6月徒刑，沒收不法所得12億5717萬5304元；判張3年8月徒刑；判鄒4年6月徒刑，沒收不法所得2568萬3450元；判林9年10月徒刑，不法所得3億897萬1320元。

檢方另起訴股市掮客張莒華，但合議庭認為，買賣股票的價格、數量都是鄭文逸決定，相關證據不足以證明張知情炒股目的，或與其他被告事前有共同謀議，也未查出有朋分獲利，故依罪嫌不足，判張無罪。

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(中時 )