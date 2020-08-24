致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA）汙染藥物的事件持續在國際間延燒，食藥署繼七月底宣布三十六款含雷尼替丁成分的胃藥因具有NDMA風險全面禁用後，今天又表示糖尿病用藥二甲雙胍metformin含有NDMA，要求業者應逐批進行檢驗。

食藥署藥品組科長洪國登表示，二甲雙胍在國內共有一百二十八張藥證，年用量約十億顆，是第一線的糖尿病用藥，難以取代，雖然NDMA具動物致癌性，但尚未證明對人類有致癌風險，目前評估metformin所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA的風險，呼籲有服用的民眾切勿自行任意停藥。

洪國登說，先前雷尼替丁是從原料驗出NDMA，但二甲雙胍的原料沒問題，製劑上卻被驗出NDMA，國際間也正在研究這致癌物究竟從何而來？因此即日起要求藥廠、輸入業者應逐批檢驗是否含有NDMA，且應確認於仿單所載每日最大使用劑量之情形，符合攝取最大容許量96ng／日

振興醫院營養治療科主任楊世澤表示，二甲雙胍是超過五十年歷史的糖尿病用藥，功效經時間驗證過，可說是目前醫治糖尿病患副作用最小、效果最佳的第一線用藥，不太可能斷然禁用。

楊世澤說，新加坡、美國約在一年前就發現二甲雙胍具有NDMA的風險，當地也要求藥廠提出製成檢驗報告，證明不含NDMA後繼續上市，但國內光是二甲雙胍單方的藥證就有一百多張，若加上複方就上看兩百張，尚不清楚食藥署要用何種方式來逐批檢驗。

楊世澤提醒糖尿病患勿過度緊張，切勿自行中斷用藥，大部分原廠用藥都有檢驗證明，且停藥後的風險遠大於用藥，無須擔憂。

(中時 )