郭雪芙飾演跆拳道選手。（八大）

女神郭雪芙為戲扮演過OL、富家千金、法式料理廚師等不同角色，多以甜美俏麗的形象出現在觀眾眼前，這次她突破自我挑戰不同戲路，在新戲《因為我喜歡你》首次詮釋從小苦練跆拳道的冷漠面癱女，郭雪芙透露：「因為沒當過運動員，所以能藉由劇中角色去體驗這樣的人生，我覺得蠻棒的！」為了演好這角色，劇組特別幫她安排教練特訓，並請到知名跆拳女將蘇麗文在百忙之中，抽空親自指導，郭雪芙私下坦言：「蘇麗文教練一進來就有強大的氣場，讓我好緊張啊！」

從小學三年級就開始學跆拳道的蘇麗文直言：「跆拳道運動真的蠻難的，如果你沒有從小開始訓練，光是拉筋可能就會讓你流淚。」她近身觀察郭雪芙練習的一舉一動，適時提出動作修正的建議，大方稱讚：「雪芙能在短短兩個月內練到這樣的程度，踢得不錯，也非常敬業！」

俏皮的郭雪芙抓住機會，跟教練請教如何在比賽時展現氣勢？蘇麗文分享征戰多年的經驗：「通常我們在比賽對戰的時候，想的就是要打敗對方，所以自然會流露殺氣，光用眼神就要先贏！」聽完這番話，眾人力拱郭雪芙現學現賣，示範上場目露殺氣時，她竟笑彎了眼，摀著嘴嬌羞笑說：「我現在沒有辦法啦！」逗樂全場。

經過兩個月的特訓，郭雪芙透露跆拳道最困難的地方就是要不斷練習，「有時那個練習是沒有辦法間斷的，你可能會跟教練求救說：『我不行了！』，可是嚴格的教練就會要你繼續跳，那種時候就會很想哭！」提到哪個動作最難練？郭雪芙秒答：「我覺得後旋最難，一直學不好。」更因自己的親身體驗，感受到運動員台上一分鐘，台下十年功的辛苦，忍不住吐露「當運動員真的很不容易啊」的心聲！

(中時 )