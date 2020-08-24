眼見台灣電視綜藝圈環境艱難，資深藝人董至成毅然離開擔任班底的節目，到大陸發展，無奈正要伸展手腳時遇上新冠肺炎疫情爆發，董至成只能先返回台灣，沒想到因緣際會進了直播拍賣這一行，新嘗試做得有聲有色，今天他也到直播現場，貼文曝光有驚喜等著他，竟遇到演藝圈老大哥蔡頭，話不多說立刻開玩笑一把！

董至成今天也忙直播，稍早po文表示到了台中準備直播，沒想到在現場遇到綜藝老大哥蔡頭，一見面直接先來了大擁抱並拍照留念，董志成誇蔡頭在圈內發展超過40年，人面也真得是廣，才能如此巧遇。

只是感性沒兩句，董至成卻說可能很多人不知道蔡頭的本名，其實是叫「蔡斯文」，直呼「好像跟本人長相連不在一塊」，直接開蔡頭的玩笑，想必兩人交情甚篤，而照片中，蔡頭穿著紅色polo衫配卡其褲，容光煥發且充滿活力，一點都看不出已經70歲，保養得相當不錯。

(中時新聞網)