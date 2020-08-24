高雄一名男子至明（化名）去年2月間，與一名女性友人家秀（化名）前往墾丁遊玩，期間至明不顧家秀的意願，在民宿多次對她進行猥褻，家秀離開民宿後，隨即報警處理。一審時至明還不願承認，但仍被高雄地檢署判一年徒刑，直至二審時，至明坦承對家秀有過不禮貌之舉，家秀見至明有悔改之意，雙方以20萬元達成和解，因此高雄分院從輕，最終判至明緩4年。

根據法院判決書表示，去年2月5日，兩人一同前往墾丁遊玩，晚間便在當地的民宿，投宿一晚。沒想到凌晨1點左右，至明突然擁抱家秀，甚至是親吻她，家秀制止後沒多久，至明仍不放棄，這次他則是趴在家秀身上，強行索吻至脖子，手則是不安分地，伸入大腿內側進行撫摸，家秀拒絕後推開，本以為就這麼結束了。

翌日，早上9點左右，至明仍想再次「嘗試」，並摟住家秀，親吻她的脖子，甚至觸及胸部，家秀忍無可忍，憤而離去，並且報警請警方處理。

至明到案後，起初否認對家秀的所作所為，他表示一切都是有經過家秀的允許，才會進而擁抱、親吻等親密動作。但一審仍依強制猥褻罪判至明1年徒刑；二審時，至明卻又改口坦承，也取得家秀諒解，因而高雄高分院從輕，判至明以20萬元，作為與家秀的和解金，並宣告至明緩刑4年，緩刑期間則交付保護管束，並且支付國庫10萬元及接受法治教育。

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(中時新聞網)