聯電(2303)最近一次買回10.5萬張庫藏股，將轉讓予員工，預計9月開放主管認購庫藏股，每股認購價約16元。聯電今日股價上漲0.6元至22.4元，價差達6.4元。
聯電於6月10日至7月20日共買回10.5萬張庫藏股，將轉讓予員工，這次主管認購庫藏股總額上限是10.5萬張，認購價格為庫藏股平均每股買回價格15.98元加上手續費，約16元。這次主管認購庫藏股是聯電2年多來首度實施，主要是為激勵員工。
聯電共同總經理簡山傑與財務長劉啟東等人上周申讓持股，引發關注，聯電今天指出，申讓持股的主管主要是為籌措認購庫藏股的資金。
聯電最近一次實施庫藏股，實際買回10.5萬張庫藏股，執行率52.5%，這是聯電15年來首度庫藏股未執行完畢。
聯電先前預定自6月8日至8月7日買回20萬張庫藏股，買回區間價格11.55至23.25元，買回的庫藏股將轉讓予員工。聯電實際自6月10日開始買回庫藏股，至7月20日共買回10.5萬張庫藏股，平均每股價格15.98元。
(時報資訊)
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