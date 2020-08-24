花縣府鼓勵民眾自管制出入口進場後，領取「實聯制抽獎券」，填寫姓名、電話供主辦單位掌握人數，投入摸彩箱還有機會抽中「紅面鴨大禮包」。（花蓮縣府觀光處提供／羅亦晽花蓮傳真）

為期5天的「夏戀嘉年華」明日晚間7時登場，由實力派歌手孫盛希、周予天、李建軒等超強卡司接力開唱，甜心教主王心凌攜手唱紅電視劇《想見你》主題曲的樂團八三夭壓軸演出，結束也將施放璀璨煙火秀。花縣府因應防疫措施，活動現場4個出入口設置紅外線熱顯像儀，加強宣導配戴口罩，並以「實聯制抽獎券」掌握人數。

中央流行疫情指揮中心日前宣布8大場所應佩戴口罩，其中包括人潮擁擠的活動；花縣府觀光處副處長張志翔表示，針對夏戀嘉年華防疫措施，共開闢4處實施管制出入口，均設置紅外線熱顯像儀，感測入場民眾體溫，第3號出入口下午3點開放，其餘1、2、4號出入口僅於6點開放。

張說，除紅外線熱顯像儀確認入場民眾體溫是否低於37.5度外，另會加強宣導民眾配戴口罩，保護自己和他人，並鼓勵民眾自管制出入口進場後，領取「實聯制抽獎券」，填寫姓名、電話供主辦單位掌握人數，存根聯可視為活動出入場證明，投入摸彩箱後還有機會抽中「紅面鴨大禮包」。

每天活動主題分別為「粉紅泡泡浪漫夜」、「全民一起愛運動」、「耳機裡的新浪潮」、「原民美聲大擂台」、「K歌神曲唱起來」，共計超過40組藝人登台演出，每日更祭出「雙壓軸」，大飽民眾耳福。

為紓解活動期間人潮，活動期間，每日晚間5時至11時將會進行交通管制，管制路線包含花蓮市中山路(中華路至海濱街)、花蓮市重慶路(中山路至光復街)、花蓮市軒轅路(復興街至中山路)、花蓮市福町路(福建街至重慶路)、花蓮市花崗街(五權街至中山路)、花蓮市廣東街(光復街至福町路)。

台鐵也將配合活動疏運旅客，加開27日花蓮至樹林5221車次、28、29日樹林至花蓮5204車次、29日花蓮至樹林5201車次等自強號列車。

(中時 )