旭富獲利成長力道強 前7月再創歷史新高 13:092020/08/24 中時新聞網 葉思含 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旭富(4119)搭上新冠防疫列車，今年7月份合併營業利益1億2070萬元，合併稅前淨利1億2423萬元，月增率108.4%，年增率78.1%，以股本7.95億元計算，單月每股稅前盈餘1.56元；累計今年1~7月合併稅前淨利6億8742萬元。 主力產品癲癇及憂鬱症用藥接單能見度至年底，其他產品也持續增長中，目前全廠全線生產中，全年營收獲利可望創新高，法人上調2020年EPS達11~12元，改寫歷史新高。 (中時新聞網) #旭富 #合併稅前淨利 #年增率 #獲利成長 #創歷史新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 上奇科技董事長 許承強勇於革新 帶領上奇數位轉型 04:102020/08/24 財經要聞 瑞昱、力旺 震盪上揚權證旺 04:102020/08/24 證券．權證 權證星光大道－倉和 出貨成長獲利增 04:102020/08/24 證券．權證 《半導體》雍智觸底反彈 Q3續戰新高 11:252020/08/24 財經 疫情帶動 竹科出口及營收雙創同期新高 15:532020/08/24 財經 6月智慧型手機面板出貨1.53億片 今年以來年增率首度轉正 12:282020/08/24 財經 《觀光股》H2旺季動能全開 漢來美食填息逾1成 10:172020/08/24 財經 《鋼鐵股》世紀鋼3天填息 明年風電仍明朗 12:162020/08/24 財經 《電腦設備》衝高拉回 廣錠貼權息 10:512020/08/24 財經 台股強強滾 行情續燒 04:102020/08/24 投資理財 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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