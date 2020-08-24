旭富(4119)搭上新冠防疫列車，今年7月份合併營業利益1億2070萬元，合併稅前淨利1億2423萬元，月增率108.4%，年增率78.1%，以股本7.95億元計算，單月每股稅前盈餘1.56元；累計今年1~7月合併稅前淨利6億8742萬元。

主力產品癲癇及憂鬱症用藥接單能見度至年底，其他產品也持續增長中，目前全廠全線生產中，全年營收獲利可望創新高，法人上調2020年EPS達11~12元，改寫歷史新高。

(中時新聞網)