以行動麥克風熱銷10萬支，16歲即晉升億萬富翁的「麥克風小天王」蘇友謙，歷經去年吸毒自首事件，事業一度慘跌谷底，後來在演藝圈好友們的力挺下振作出發，逐漸走出陰霾，而面對疫情，宅經濟發威，讓網路起家的蘇友謙上半年公司營業額高達5千萬元的好成績，但怎料剛滿20歲，正式成為公司負責人，準備到銀行開戶與貸款，卻屢遭拒絕，後來經熟悉銀行的好友打探下，才驚覺自己疑似被註記為負面形象，成為銀行拒絕往來戶！

為此蘇友謙無奈表示，過往因年少不懂事，發生了許多錯誤，如15歲時不懂稅務，而發生漏稅，但他立即補繳，多年來也都遵循牢記教訓，去年因吸毒事件，他也付出了代價，今年滿20歲，他告訴自己哪裡跌倒哪裡站起來，很感謝藝人白家綺、連靜雯與余皓然等好友們的力挺，讓產品：粉刺機、吸塵器等銷售開出紅盤，同時也將公司負責人改為自己，這也是對自己負責的第一步。

但沒想到一切正要上軌道時，他到銀行開公司帳戶，屢遭拒絕，最後只好投訴金管會，經過金管會處理，好不容易才得以開戶，近來因疫情尚未結束，他正思考著公司未來的生計，因此想貸款，但卻一再的遭到拒絕，「我不明白，五年來繳稅正常，目前需要一筆經費來打拼，卻處處碰壁，後來拜託熟悉銀行作業的好友打探下，才驚覺被銀行疑似註記：負面形象！讓我很沮喪失望，我不想被疫情打垮，但自力救濟卻屢遭打壓，現在心中的問號一籮筐，只希望銀行能了解事實再評估」。

他說，每個人都有過去，自己現在身為公司負責人，公司每月營業額都如實申報，業績也是有目共睹，但當需要貸款資金，卻遭到質疑，只因為被片面認定形象負面，這點令他無法接受，這也是目前許多中小企業面臨的窘境，只希望政府能正視這問題，「我很努力振作，希望公司經營能得到較多資金幫助，能繼續發展下去，我不想成為另一個澎恰恰，真心希望我能自己解決困境，不要為大家製造困擾」！

(中時 )