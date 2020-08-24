【現場直播】即將揭曉！《2020台北台中米其林指南》星級美食餐廳名單｜2020.08.24

「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》本月24日於台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」將入榜，另一家法式料理餐廳「鹽 之華」，以及「Forchetta」與日本和牛燒肉店「俺達的肉屋」，也都將在「台中第一次」中摘星。

至於台北，連年營收均破億元的台北國賓飯店「ACUT」牛排館， 也可望在2020年新版米其林指南中得到星光加持，成為台北第二家摘 星牛排館。其它諸如君品頤宮、喜來登請客樓、文華東方雅閣，RAW 、鰭天本、Tairroir態芮、祥雲龍吟、以及Impromptu by Paul Lee 、LOGY、山海樓、大三元、教父牛排，也都繼續維持在榜單內。

發布會今天下午一點開始，據本報掌握資訊，今年的台灣米其林，仍只有一家三星餐廳，與去年相較，故會新增2家二星餐廳，7家一星餐廳，至於新增的得星餐廳，是在台北或首次納入評鑑的台中，則留待發布會揭曉。

(工商 )