吳婕安（元元）擁有甜美笑容、姣好身材，IG吸引超過80萬名粉絲追蹤，這次受邀為「LOOKin 美人時髦話題網」拍攝情人節特別企畫「男女誤觸5大地雷」主題影片，與新生代網紅吳孟桓飾演情侶，出演熱戀前後的各種互動差異，影片於25日情人節當天中午12點30分上線。兩人為戲甜蜜上陣，實際上卻是首次見面，元元笑說：「盡量不要對到眼神，但男主角其實滿幽默好笑，相處起來很自然就消除尷尬感。」

感情空窗的元元被問及理想型，她毫不猶豫回答：「吳尊！雖然隱瞞婚姻很久，但如今他可以大方跟老婆公開，看他們相處模式有一種戀愛的感覺，不會因為結婚了，而看膩對方，超羨慕的。」24歲的她分享愛情觀，「我一旦在一起，就會認定對方，不會想分手，現在單身要找下一個男友很難；若在一起，就會以結婚為前提，所以要認真找尋」。

元元長相甜美。（LOOKin 美人時髦話題網提供）

戀愛時是否會如影片中充滿傲嬌脾氣？元元俏皮招認：「男友若是大男人，我就會變女僕；若對方是溫柔個性，我就會變公主，會隨著對象，改變成不同個性的情人。」她擁有性感身材，但對於另一半卻沒設限，「未來男友體格不用壯碩，但前提是不可以討厭運動，希望對方可以一起運動，但只要喜歡上，不管對方胖瘦都會喜歡，肉肉也可以」，但她排斥圈內人，擔憂誘惑多容易變心，希望對象以圈外男生為主。

(中時 )