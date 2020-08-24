新生代創作女歌手采子與文慧如合作單曲〈Sunny Day〉，兩人拍攝MV當天，於烈陽下穿著全套厚重「村姑裝」，在農園中搖擺舞蹈，超級吸睛！〈Sunny Day〉由兩人共同創作詞曲，「原音兄弟」邱鋒澤、張暐弘友情參與作曲，共同打造充滿復古律動感的歌曲，R&B女神吳卓源也在Instagram分享表示：「洗腦啦！聽完心情好好！」

采子與文慧如在〈Sunny Day〉MV中扮村姑。（原音兄弟提供）

《Sunny Day》MV。(影／取自YouTube)

《Sunny Day》MV。(影／取自YouTube)

采子透露，和文慧如試裝時初次看到農家女造型，兩人都十分吃驚，導演問：「華語音樂圈還沒人敢穿這樣玩，你們敢嗎？」個性直率的兩人毫無偶像包袱，只覺「太有趣了！」馬上答應以最潮農村風造型上陣。兩人在日正當中進到田裡拍攝MV，采子直說：「真的超級熱！」拍攝過程不停流汗，助理連忙趁換裝時，用濕紙巾幫忙擦拭身體降溫，以免悶到中暑。

MV團隊清晨4點開拍，連續17小時從日出拍到日落，熾熱氣溫加上超長工時，十分考驗體力，采子笑說：「拍到快睡著了！」MV選在農園取景，她透露第一次徒手搬瓜，才發現冬瓜表面長滿許多刺，導致雙手扎滿了小刺，驚呼聲連連！她更透露，原本導演安排搖擺舞蹈是想呈現很chill的放鬆律動感，結果兩人穿著村姑裝肢體僵硬，動作變得充滿趣味，笑果十足。而現場大家一齊汗流浹背搬冬瓜、自在舞蹈，雖疲憊也玩得不亦樂乎！

采子與文慧如首度合作歌曲〈Sunny Day〉並一起拍攝MV，不少網友發現MV中有很多NG畫面，其中一幕采子隨著音樂搖擺，竟一頭栽進冬瓜田裡，眾網友粉絲直呼：「太搞笑了吧！」原來是導演想呈現兩人最自然的互動樣貌，所以特別剪入許多「NG畫面」，大方和粉絲們分享珍貴的「漏網鏡頭」。

采子於8/7發行首張專輯《采子喃喃》，日前在台北Legacy舉辦首場生日音樂會，1000張票10天內完售，票房成績亮眼，開心宣布9/20將在SPERO場館加開高雄場音樂會，售票資訊請洽KKTIX網站。〈Sunny Day〉MV也傳來好成績，日前上架YouTube，三天吸引近十萬歌迷觀看。

采子與文慧如首度合作歌曲〈Sunny Day〉並一起拍攝MV。（原音兄弟提供）

采子與文慧如在〈Sunny Day〉MV中扮村姑。（原音兄弟提供）

(中時 )