西雅圖水手今（24日）和多倫多藍鳥達成一筆交易，水手將沃格巴克（Daniel Vogelbach）送走，並從藍鳥手中得到現金；事實上，沃格巴克去年球季還能繳出30支全壘打的成績單，但今年球季打擊狀況不理想，打擊率不到1成，才讓水手興起交易念頭。

沃格巴克2016年登上大聯盟，但生涯前3年並沒有太多出賽機會，直到去年賽季才獲重用，出賽144場比賽，打出30支全壘打、77分打點的成績，甚至還入選生涯首次的全明星賽，但是他單季打擊率僅2成08，是一大罩門。

進入到2020年賽季，沃格巴克打擊手感每況愈下，18場比賽只敲出5支安打，其中2支是全壘打，打擊率僅0.094，也讓球團失去耐心，水手總教練瑟維斯（Scott Servais）上週受訪時就說：「去年我們試著讓他守一壘，不過那不是他的強項，他的優勢是在打擊區將球夯出牆外，除此之外，他沒有太多表現。」

瑟維斯認為，當打擊是沃格巴克主要生存工具，但他卻沒有發揮出來時，球對只好將機會和打擊機會留給其他球員。

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(中時新聞網)