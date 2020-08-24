北市南港李姓婦人，今年3月11日到舊庄某藥局購買口罩，店內王姓女藥師忙中有錯，錯把他人健保卡交給李婦，隔天李婦回藥局並逼王女下跪道歉，台北地檢署傳喚證人強調會「嚴辦」，全案因管轄權移至士林地檢署，檢察官今偵結，對於李婦涉犯《刑法》強制罪、違反《醫療法》等罪，均以嫌疑不足，作出不起訴處分。

60歲李姓婦人幫鄰居的兒子買口罩，不料，藥局王姓女藥師誤將他人健保卡發還給她，隔天下午5點，李咄咄逼人質問要如何才能解決，疑要求王下跪道歉。王女突然下跪，雙手合十、向前一拜賠罪，李被突如其來的舉動嚇到，轉身離去。

畫面曝光後引發輿論譁然，外界對於在新冠肺炎疫情期間，醫事人員辛苦工作反遭厲聲咆哮感到不捨，北檢3月14日分案表示從嚴偵辦，警局立即通知李到案，依違反醫療法、刑法的強制罪和公然侮辱罪法辦，但因事發地點、李婦住所都在南港，全案聲請移轉管轄，由士林地檢署後續偵辦。

李婦辯稱，當天為了找回健保卡，心急如焚，希望藥局能在門口貼公告，因為患有重聽緣故，講話比較大聲，才會催促藥師幫忙尋找，而王毫無預警向她下跪，她也嚇一跳，立刻閃到旁邊，並說「不需要這樣」，絕對沒有說出要下跪道歉的話，願意為口氣不好道歉，雙方並未達成和解。

檢察官傳喚另一名藥師，證稱沒有聽到李婦要求王下跪，只有聽到王說「好，我跪下磕頭道歉」，加上監視器影片沒有錄聲音，雙方各執一詞，但檢察官認為，就算李婦有要求王下跪，亦未對王女施加任何暴力，妨礙藥師執行業務工作，也沒有以粗言穢語謾罵、羞辱，「下跪」一詞確有尖酸刻薄，值得譴責之處，但並未達違法程度。

(中時 )