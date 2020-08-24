蘋果(Apple)今年度將推出首款支援5G的新iPhone（暫稱iPhone 12），且一次推出4款新機，備受外界期待。預期iPhone 12推出後，將有多款手機降價，如果不追求新機的果粉，不妨再等等、別急著換手機。

IT之家報導，今年推出的新iPhone SE售價399美元起，4.7吋的小螢幕跟規格大幅提升，不少喜愛小螢幕的果粉搶買。根據最新爆料，這款今年剛發表的平價iPhone，很可能在iPhone 12推出後大降價。

爆料達人@Apple Lab最新推文指出，在iPhone 12亮相不久後，蘋果將對上一代iPhone進行降價或停產，其中，新iPhone SE將從399美元降價至349美元起，iPhone XR將從549美元降價至499美元（約新台幣14792元）起；另外，推文也透露，iPhone 12售價約為699美元（約新台幣20721元）起，iPhone 12 Pro售價約999美元（約新台幣29615元）起。

如果消息屬實，iPhone SE有機會成為蘋果最實惠的產品，將直接與Pixel 4a競爭，後者只有單一的記憶體和存儲。先前還傳出2020年iPhone SE可能會在2021年便宜100美元，這代表一款全新的iPhone SE機型即將到來。

(中時新聞網)