北市啟明學校唯一1台無障礙語音ATM遭拆，北市議員鍾佩玲（中）24日偕啟明學校視障老師謝英昌（左二）、北市新活力自立生活協會總幹事林君潔（右二）舉行記者會，鍾痛批教育機關漠視視障師生權益。（張穎齊攝）

北市啟明學校主要招收對象為視障學生，但校內唯一1台無障礙語音ATM（自動櫃員機）卻因合約屆滿，7月底被國泰世華銀行拆除，導致視障師生要提款必須大老遠跑到銀行，十分不便，議員鍾佩玲24日舉辦記者會，痛批歧視視障師生、漠視權益。校方表示，銀行正在校外周遭3台ATM，改設成無障礙語音服務。

鍾佩玲指出，啟明學校無障礙語音ATM已設置近10年，因合約到期遭拆，造成校內視障師生極大不便，教育局卻消極回覆，竟稱設置ATM需負擔房屋稅、土地稅，與市有公用房地使用費，費用高昂致使廠商退卻，且學校周遭就有銀行，可讓視障學生與社會接軌訓練。

財政局公產管理科專員陳秀娟表示，ATM土地面積僅占1.5平方公尺，負擔的相關費用加起來一年不到2000元，學校若評估有設置需求，可附財務試算等佐證資料辦理專簽。

「歧視視障同胞！」鍾珮玲怒轟，根本沒有教育局所稱「費用高昂」，而校方也不做公開招標，也不編列預算，教育機關不應用不實的推託之詞、缺乏同理心的回覆，消極不作為。啟明學校的視障老師謝英昌抱怨，連簡單的提款都要跑銀行，太不方便。

教育局特殊教育科股長丁正芬說，國泰世華銀行因評估維修人力及相關使用費，決定退出，但校方仍要想替代措施。啟明學校學務主任黃琝翔說，銀行正在對校外周遭3台ATM，施作改裝語音的作業中，應差不多1個月完成，校方會帶學生走去ATM，以熟悉環境、了解動線。

(中時 )