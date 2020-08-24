黃偉哲23日出席頒獎活動，因未佩戴口罩遭罰，成為全台首例。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

台南市長黃偉哲昨日（23）出席頒獎活動時，因脫下口罩與民眾合影遭到質疑，台南市衛生局今日（24）也祭出南市、同時也是全台首張罰單，裁處黃偉哲個人3000元。黃偉哲今日受訪時稱，會盡速繳交罰款，並稱今天起將從嚴處理室內未戴口罩案件，去除灰色地帶。

黃偉哲說，台南市政府率先全國開出第1張罰單，而第1張罰單就是自己，「從嚴處理的方式就是從我開始。」

黃解釋，其實當初（指23日出席活動）是應要求短暫拿下口罩，且雖然醫師曾說在室內短暫15分鐘內拿下口罩是沒關係，但為了避免灰色地帶、為了避免取締困難，為了避免有人趁機鑽漏洞，還是從嚴處理。

黃偉哲表示，從今以後，將去除灰色地帶，凡在8大場所就要戴口罩，在餐廳內用餐可拿下來，全部依據中央規定。

黃偉哲稱，市長帶頭做，而且市長也被處理、被處分了，所以以後就沒有空間、沒有特權，也沒有包庇情形，希望大做好防疫，在室內佩戴口罩。

(中時 )