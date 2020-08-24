一芳水果茶與日本年度暢銷動畫《鬼滅之刃》聯名，包括飲料杯身、封口杯膜及杯貼全面換裝，還要推出6個獨家聯名週邊商品、購買新飲品限量送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，以及獨家《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》墊板與電影票抽獎等活動。

《鬼滅之刃》是近年大受歡迎的日本漫畫，在日本和台灣都有許多粉絲，一芳水果茶x鬼滅之刃聯名活動，希望可以傳達品牌勇往直前、不畏艱難、跟夥伴一起披荊斬棘，守護重要事物的決心與毅力。

活動8/25起跑，包括飲料杯身、杯膜、封口貼紙都全面換裝成鬼滅之刃動畫圖素，其中封口杯膜特別使用劇中主要人物炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助穿著的羽織花紋進行設計；封口貼紙也設計7大角色人物，張張有型有款，要陪伴粉絲一起喝手搖飲。

一芳門市也獨家開賣6款一芳水果茶x鬼滅之刃聯名商品，包括運動毛巾、無線快充行動電源、餐具組、涼扇、資料夾及環保提袋等，款款設計感十足又實用，活動期間至門市消費滿百或購買兩杯L杯飲品，即可加購擁有。

8/25情人節首先開賣鬼滅之刃「全集中運動毛巾」，使用炭治郎黑綠格子羽織做為設計，一派熱血青年感，使用100%純棉，MIT柔軟厚實好品質，窄版設計、時尚有型。

9月起也陸續推出「雷霆無線快充行動電源」及「禰豆子隨身餐具組」，其中「雷霆無線快充行動電源」，設計靈感來自人物善逸的「雷霆一閃」必殺技，特別委託百年品牌勁量(Energizer)製作，通過Q1國際高規認證，品質安心有保障，還有10,000mAh大容量，並支援Type C 雙向快充。

「禰豆子隨身餐具組」則以人氣王禰豆子的粉紅羽織做為設計，包括兩用叉匙及鋼筷，均使用304不鏽鋼材質，方便又環保衛生，精緻又富巧思的聯名週邊商品，是自用或送禮的好選擇。10月中秋節前夕及開學季，還有「鬼滅無限之扇」、「芳型資料夾」及「環保鬼滅小芳袋」等實用小物接力開賣，要從情人節一直陪你到中秋。

9/1也將上市「桃桃水果茶」新品，使用白桃切丁，桃子香氣滿溢、搭配清爽青茶，甜蜜清新，搭配聯名活動，凡購買新品就送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，讓粉絲邊喝邊拍照、增加喝飲料的趣味，吸管套採限量贈送。

(工商 )