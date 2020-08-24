生展（8279）研發能量再獲國際肯定！該公司24日宣布，在今年的東京發明展中，旗下益生菌系列產品拿下三金一銀的好成績。

其中，「改善化療藥物副作用之益生菌ST4」、「助眠益生菌ProGA28」以及「增強代謝雙益菌MetaEX」三項作品獲得金牌殊榮，而「預防大腸癌新益菌V3」則獲得銀牌。

生展表示，「改善化療藥物副作用之益生菌ST4」，經動物實驗證實，能藉由強化黏膜修復力及維持腸道菌相平衡，明顯改善化療藥物造成的黏膜破損、食慾不振、腹瀉，有助體重維持。該產品有望成為提升化療患者生活品質的曙光!

另外，生展專利菌株ProGA28，以工業級醱酵製程生產出獨家成分BIOJOVIALR，可經由腦腸軸系統，為身體帶來健康的效益，增加自律神經穩定性、減緩焦慮及憂鬱行為、幫助入睡、促進深層睡眠。BIOJOVIALR活性成分具有高度穩定性、應用廣，可添加到飲料產品中，讓消費者多了美味及方便的享受選擇！

也拿到金獎的「增強代謝雙益菌」，經研究證實：能夠幫助大鼠在高脂飲食下，提升身體代謝，顯著降低肝臟脂肪與內臟脂肪堆積，達到體重控制，更促進體內短鏈脂肪酸生成，減緩高脂飲食造成的體內慢性發炎狀態。

至於益生菌V3，則以紮實科學驗證，能維持小鼠的腸道菌叢平衡、減緩腸發炎、降低大腸腫瘤的生成數量，達到預防大腸癌的效果；實驗成果已發表於國際期刊。

(工商 )