為呼應國內外推動永續投資，以及探討「臺灣永續指數」應用發展，證交所全資子公司臺灣指數公司與富時羅素（FTSE Russell）25日共同舉辦「2020臺灣永續投資趨勢研討會」，並特別邀請入選成分股公司參與及獲贈入選成分股證書，以鼓勵其實踐ESG永續發展工作績效表現。

本次研討會亦安排兩場專題演講及兩場主題座談，專題演講主題涵蓋全球最新永續投資發展趨勢、社會責任指數化投資領域的發展，主題座談分別由企業代表分享ESG資訊揭露與企業永續發展策略如何因應未來重大風險，及由投信公司與期交所代表分享ESG對投資理財、資產管理與金融商品發展的影響等，投資大眾也可透過證交所網站（https://webpro.twse.com.tw/）同步收看實況，以期各界能持續關注永續責任投資發展。

臺灣指數公司表示，本次研討會預計邀請勞動基金運用局副局長蔡衷淳、中華開發金控資深副總經理暨發言人張立荃、台達電永續長周志宏、華碩永續長吳澤欣、元大投信董事長劉宗聖、期交所協理楊朝舜、永豐投信代總經理陳人壽、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠，以及企業永續發展協會秘書長莫冬立等貴賓出席。

同時，希望透過此研討會，讓投資機構與被投資公司相互溝通交流，探討企業如何提升ESG績效，及「臺灣永續指數」應用如何體現責任投資的價值，即使是被動式投資，也能積極地推動永續責任發展。

臺灣指數公司表示，由於全球近期頻繁地受到氣候變遷、新冠疫情等重大事件衝擊，國內外更加關注永續責任投資議題；「臺灣永續指數」以富時羅素的ESG評鑑系統評量上市公司在ESG的投入與績效，再透過財務指標篩選成分股，組合落實企業永續責任、營運績效合宜的上市公司編製指數，目前有66家成分股公司。

「臺灣永續指數」自發布以來陸續獲機構法人採用進行多項資產管理應用，截至2020年7月底止，連結該指數之資產規模超過400億元，為目前國內應用面向最為廣泛之ESG指數，便利國內外投資人運用連結「台灣永續指數」之ETF、基金、期貨等金融商品，進行永續主題投資、交易、風險管理及避險操作等，簡化各界參與永續投資的方法。

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