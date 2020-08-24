何豪傑、依依、宋少卿以及郭婷筠近日錄白家綺主持的民視《醫學大聯盟》，聊起新冠肺炎、流感以及腸病毒。提到恐怖腸病毒，何豪傑表示：「老婆都覺得我在外趴趴走，接觸的人多，被她認為是高危險群，怕會把細菌帶回家給孩子，所以我不能跟他們3人睡一起，最誇張的是，衣服也不能一起洗！」依依聞言則說：「豪傑哥算幸運的了，我跟老公直接分2台洗衣機。」

依依談到腸病毒也充滿悲傷記憶，「我們家2個小朋友是雙胞胎，生活太靠近，1個得了另1個也得！」她拿起兒子得腸病毒的記錄照，手腳密密麻麻都是水泡，讓她心疼不已，「密集恐懼症的人看到都會發作」。白家綺看了也心疼：「真的！看到這種景象，媽媽會流淚。」媽媽們怕被病毒攻擊，變得謹慎又小心，讓眾人印象深刻。

何豪傑（左二）被老婆認為是高危險群。（民視提供）

宋少卿則搞笑說：「我家是少卿跟狗不得進入！」兩人比慘，何豪傑再淚訴：「我老婆結婚前都覺得我好乾淨，整天黏在一起。」白家綺一旁幫忙解釋：「是為了保護孩子，孩子一生病，全家人的作息都亂。」

(中時 )