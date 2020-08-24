桃園市 ▲邱姓教練拿木板、竹劍、鋁棒狠打男童。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園市 ▲全身上下，包括屁股跟手臂都被狠打數十下，男童母親憤而提告。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園市1名徐姓男參加學校柔道社團，遭邱姓代理教練數次體罰，導致全身紅腫受傷，該男童父母憤而警方提告，現男童已轉學至雲林。桃園市教育局表示，若調查屬實將解聘。

教育局說，邱姓教練曾為國手，且柔道成績優秀，因觀音高中有規畫發展柔道課程，聘請邱姓教練為代理老師。觀音高中是邱姓教練第一個學校，教學經驗相當不足。教育局透露，該男童母親原本委託觀音高中另一薛姓教練培訓，但因薛姓教練剛好帶隊去比賽，找邱姓教練帶班，薛姓教練回校後才發現男童被狠打好幾十下。

徐姓男童18日上課時因玩手機遭學長沒收，邱姓教練因此事用木板狠打男童，並要求書寫悔過書，隔天上課時，邱姓教練發現他悔過書數字不足，再度用木板打男童屁股。20日邱姓教練又因男童未完成悔過書，狠打男童多達50下，除了木板之外還拿出球棒狂打，導致男童全身紅腫瘀青，男童母親回家幫他洗澡時發現此事，憤而向邱姓教練提告。

警方表示，該教練已至分局做筆錄，且邱姓教練承認狠打男童此事，目前已移送法辦。教育局表示，解聘需經過校評會的討論，24日開始調查此事，調查屬實將予解聘。

(中時 )