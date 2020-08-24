台北市衛生局公布今年上半年違規廣告查緝成果，食品、藥物及化妝品違規廣告共開罰492件、裁罰3254萬5000元；其中食品237件、裁罰1363萬元（41.9％）件數最多且金額最高；化粧品佔224件、裁罰金額1217萬5000元（37.4％）居次，藥物為31件、裁罰674萬元（20.7％）位居第3名。

北市衛生局表示，罰鍰累計前3名的食品違規廣告，第1名為「守喜公司」，違規廣告罰鍰累計176萬元；罰鍰累計第2名為「日華好物」，違規廣告罰鍰累計80萬元；罰鍰累計第3名為「德安藥行」，違規廣告累計罰鍰達64萬元，主要違規樣態為涉及「誇大易生誤解用語」和「醫療效能宣傳」。

北市衛生局統計，違規食品廣告中，宣稱能「提升免疫力類」占第1名，共有61件（25.7％）；其次為「減肥瘦身類」共28件（11.8％）及宣稱能「顧眼睛類」共27件（11.4％）。違規化妝品以宣稱「消炎消腫類」占第1位、共61件（27.2％），其次為宣稱「促進細胞活動或膠原蛋白增生」共53件（23.7％），而宣稱「除皺、除紋類」共38件（17％）位居第3。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，違規廣告以「網路」最多占7成、「電視」則占2成，網路購物風險較大，消費者應先確認網站有無廠商名稱和完整聯絡資訊，提醒民眾請盡量在合法商店購買，以保障自身消費權益。

陳怡婷說，衛生局將持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告而延誤就醫時機。

(中時 )