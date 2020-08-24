台灣大(3045)今(24)日正式宣布與全球GPU顯示晶片大廠NVIDIA共同打造的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，瞄準未來10年串流遊戲將躍升主流，總經理林之晨受訪時表示，對台灣大來說，這是一個長期的規劃和投資，期望在未來10年可以搶下整體市場逾半、也就是約500萬玩家的市佔率，相信串流遊戲打造的是一個「四贏」模式。

林之晨表示，當年4G時代開啟影音串流，造就出台灣有上千萬用戶固定使用串流追劇，而5G將開啟遊戲串流服務，相信10年後也會有上千萬固定的玩家使用串流在玩遊戲，台灣大本次和NVIDIA的強強聯手下，希望在未來10年可以搶佔下載玩遊戲到串流玩遊戲轉換過程的商機，可以爭取到過半的市佔率，也就是預估上千萬規模中，台灣大可以拿下500萬市場規模，達到500萬用戶固定使用「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」平台，這是一個長期擘劃的願景。

林之晨表示，「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」平台是這是台灣大看準串流遊戲市場所做的投資，雙方早在去年就宣布合作，就開始持續進行軟硬體建立與測試，為的就是要提供玩家好的體驗，畢竟「追劇卡卡還可以忍受、遊戲一旦卡關玩家勢必無法接受」，所以一定要給玩家最好體驗，台灣大勢必會一步一腳印，解決所有問題，達到好的遊戲品質，才會和玩家收費，至於投資的成本規模，則選擇保密，目前投資只是起頭，結構可以支持數十萬會員，未來隨著會員基數變大，台灣大會持續投資。

談到遊戲內容，林之晨表示，這是和NVIDIA合作「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」平台，是一個聯盟的方式，NVIDIA長期經營遊戲市場，與遊戲開發商有很好的關係，其遊戲平台手握全球上千款熱門遊戲，現階段先選擇百款適合台灣玩家的遊戲，內容的選擇是由兩邊共同決策，未來如果有適合的本土遊戲，雙方也會討論，讓其加入平台。

就台灣大的角色，在該聯盟的獲利模式主要還是月租費，初期為獎勵用戶體驗，故祭出月租優惠價149元，未來上路後規劃在299元，林之晨表示，對於玩家來說，比起入手3A級遊戲，月租費的成本可能只要10分之一，也不用買頂級的GPU，對玩家來是很划算的選擇，目前台灣大的5G用戶也可以率先體驗。

林之晨強調，串流遊戲絕對是未來10年遊戲的主流模式，將會走向會台灣大、NNVIDIA、玩家以及遊戲開發商的四贏模式，未來台灣大也會規畫不同的分級收費機制。

(時報資訊)