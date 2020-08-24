美國歌手兼作詞人賈斯汀湯斯厄爾（Justin Townes Earle）日前傳出逝世消息，官方於台灣時間24日上午證實賈斯汀已離開人間，享年38歲。

賈斯汀的官方臉書沉痛地寫道：「我們懷著極大的悲痛告知你們，我們的兒子、丈夫和朋友－賈斯汀過世。多年來，你們很多人都依賴於他的音樂和歌詞，我們希望他的音樂能繼續陪伴大家。大家都非常想念你，賈斯汀。」並未多說死因，引起許多歌迷不捨和悲痛。

事實上，賈斯汀的父親史蒂夫厄爾（Steve Earle）也是一名歌手，從小受到音樂薰陶，2007年以來發行過《The Good Life》、《Single Mothers》、《Absent Fathers》等作品，最後一張專輯《The Saint of Lost Causes》則是去年推出的。個人生活部分，賈斯汀12歲開始使用毒品，中間勒戒了許多次，偶爾會復發。2013年和妻子結婚，兩人育有一名3歲女兒。

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(中時新聞網)