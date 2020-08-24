基隆市警局進行「自辦掃黑」專案行動，一舉搗破竹聯堂口涉及靈骨塔詐騙以及暴力討債集團。基隆檢警兵分24路，偵辦竹聯幫許姓大哥為首之靈骨塔詐騙集團案件，查獲多輛高級名車，估計吸金超過1億3千萬。另偵破另一竹聯堂口涉及暴力討債，總計逮捕23人到案。

警方調查，竹聯幫許姓大哥在某靈骨塔詐騙集團擔任幕後主使，以鈦和、聚億公司名義，向被害人佯稱要高價收購對方套牢多年的靈骨塔，再設局引被害人支付稅金等詐財，累計犯罪所得超過1億3000萬元。

偵辦竹聯幫許姓大哥為首之靈骨塔詐騙集團案件，查獲多輛高級名車，估計吸金超過1億3千萬。（圖／戴志揚翻攝）

雖然檢警今年3月即7月分別先後起訴19名被告，但幕後指揮的許大哥好友黃嫌2兄弟，依然故我，又虛設公司繼續犯案詐騙民眾，昨天警方再度執行搜索約談，訊後聲押黃姓兄弟及3名業務員。

警方也針對暴力討債進行蒐證，經基隆市地方檢察署主任檢察官陳彥章及檢察官唐道發指揮下，成功將竹聯幫徐大哥等人拘提到案，查扣手機、人頭電話SIM卡、人頭提款卡、存摺，並經法院裁定扣押房子1間、進口汽車2輛、現金新臺幣530萬餘元等不法贓證物。

基隆市警局局長林炎田表示，「黑」與「詐」是當前民眾最關切的社會治安議題，警方機關永不妥協，絕不容忍幫派聚眾滋事情形，必定貫徹實施「三打掃黑」策略；另外警方再次呼籲民眾，如接獲任何與詐騙或可疑為詐騙電話，應秉持「一聽、二掛、三查證」原則撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時新聞網)