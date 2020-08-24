8月20日大陸新一期貸款市場報價利率（LPR）出爐：1年期品種報3.85％，5年期以上品種報4.65％，均與上月持平。這也是自4月以來，LPR連續4個月未發生變化。對於8月LPR的按兵不動，市場早有預期。一方面作為LPR報價參考的基礎，本月1年期MLF（中期借貸便利）招標利率未發生變化；另一方面近期市場資金利率持續上行，銀行下調LPR報價加點的動力不足。

但據《國際金融報》引述東方金成首席宏觀分析師王青指出，這並不意味著企業貸款利率下行趨勢受阻。

實際上今年以來，大陸1年期LPR已下調30基點，5年期以上品種也已下調15基點。其中4月報價降幅為LPR改革以來降幅最大的一次，1年期和5年期以上品種分別下調20和10個基點。而之後的5月、6月、7月、8月，LPR報價均維持不變。專家分析，這也與貨幣政策由「總量寬鬆」轉向結構優化有關。

而專家預計，未來LPR下行的難度較大，且此前備受期待的降準降息短期內可能不會來了。新網銀行首席研究員董希淼也表示，短期內降準機率不會太大，下半年貨幣政策主要是保持適度，既不會大幅度收緊，也不會進一步寬鬆。而對流動性的調節，短期主要通過逆回購操作，中期的流動性主要通過MLF操作，這就顯示出下一步降準機率在降低。

(旺報 )