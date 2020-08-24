台中市府表示，從能源轉型、綠能公益、低碳運輸、熱島降溫等方向多管齊下，盼打造台中為綠色友善城市。（盧金足攝）

環團今日在台中市府前廣場以敲打鐵鍋向市府喊話，希望難產的新版《空汙防制自治條例》草案盡快催生出來。（盧金足攝）

環保、公民團體24日到台中市府抗議，指出高雄市長15日補選，三名候選人不約而同以治理空汙為主要政見，陳其邁當選後亦將產業轉型、解決空汙納入四大優先之中，但反觀《台中市管制生煤自治條例》部分條例，被中央宣告無效後，新《空汙防制自治條例》至今仍只聞樓梯響。對此，環保局強調，《空汙法》自2018年8月1日修正公告施行後，中央收回地方管制空汙的諸多權限，現階段草擬新條例須持續評估與《空汙法》及相關子法的關聯或衝突，後續將舉行公聽會，聆聽各界意見。

環團質疑，究竟是盧市府的行政效率太慢？抑或盧市府意圖將空汙責任轉嫁中央？8月中以來連日的夏日霾已經讓台中市民再也無法忍受，盧市府究竟還有沒有管制空汙的辦法？台中市議會將於十月開議，市府提出台中空汙防制自治條例草案的時機不能再拖，應盡速於一個月內預告草案並辦理公聽會。

環團在台中市府前廣場以敲打鐵鍋向市府喊話，希望難產的新版《空汙防制自治條例》草案盡快催生出來。

爭好氣聯盟執行長岳祥文說，過去盧市府以打擊中火為其治理空汙的主要手段，但生煤自治條例已被斬斷手腳視同作廢，盧市府應盡快提出新版空汙防制自治條例，否則有轉嫁空污責任之嫌。

市府欲加入「脫煤者聯盟」應公開宣告台中無煤期程，實現空氣換新政治承諾，環團要求該條例中應明文規定三大重點，包括產業轉型減空汙。

此外，節能減碳抗高溫：台中市民暖化效應已高溫成災，碳排放總量管制與工業強制性節能效率目標亦應入法管制；移動汙染源管制如加速大貨車汰舊換新、小客車總量管制，多元治理空汙與有感減碳應為盧市府任期最後一年半應力拚的建設，否則新版《空汙防制自治》恐成為有名無實外強內虛的假球條例。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲強調，南屯文山焚化爐是目前國內最老舊機組，空汙排放標準比中火燃煤電廠還寬鬆，市政府應加嚴焚化爐排放標準，主動舉行台中市垃圾政策公聽會，化解南屯文山焚化爐無法更新困境，更應積極推動垃圾費隨袋徵收政策，至今盧市長仍然沒公開說明台中市為何不推垃圾費隨袋徵收，難道台中市民水準比雙北還差？

對環團的質疑，環保局表示，市府重視民眾建言，為回應各界對空汙治理的期待，市府已初擬新版空汙自治條例草案內容，並於今年7月22日召開空氣品質改善委員會，與各機關研商，8月3日更舉行專家學者諮詢會議，目前依相關機關及專家學者意見持續草擬條例及推動相關法制流程中。

環保局指出，市長盧秀燕上任後，將改善空汙列為首要治理項目，針對境內大型汙染源嚴加稽查，台中PM2.5從2018年1到7月平均20.1微克，逐步降至今年同期16.4微克，空品不良天數也從43天減至19天，皆為數據統計以來歷年最佳。

市府全面治理空汙，除固定汙染源，也加強管制移動、逸散汙染源改善，例如二行程機車汰換補助、推動電動公車與電動機車、發展自行車代步生活、專案稽查汙染排放工廠、要求業者落實汙染防制措施、汰換空汙防制設備、燃煤鍋爐與火化爐，積極參與全國氣候變遷執行績效評比等。

盧秀燕推動29項氣候變遷即刻行動方針，從能源轉型、綠能公益、低碳運輸、熱島降溫等方向多管齊下，盼打造台中為綠色友善城市。

(中時 )