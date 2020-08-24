陳其邁（右）認為鳳山鐵路地下化綠園道工程進度太慢，造成當地居民交通不便，要求工務局明年1月1日前完工。（袁庭堯攝）

陳其邁批工程不要老是只做一些花花草草、讓民眾覺得不實用的東西，設計前應聽取民意，以務實為主。（袁庭堯攝）

高雄市長陳其邁24日上午才宣示就職，就立即趕往視察鳳山鐵路地下化的綠園道工程。聽取工程簡報後，陳其邁直批進度「太慢了」，要求明年農曆前就要開放民眾使用。同時他強調，園區工程不要老是弄一些「有的沒的」浪費錢，要以民眾需求為優先。

高雄鐵路地下化全長15.37公里，2006年動工，2018年10月通車啟用。地下化後的地面廊帶，分左營、高雄、鳳山三大計畫區執行。

鳳山計畫區2019年11月率先啟動，原訂2021年3月完工，範圍自大順三路至大智陸橋以西，總長約4.42公里，以生態自然、歷史記憶及文化水生活為題設計發想，營造森林花海、砲台舊城風情、流水潺潺等意象，園道兩側還打造人行、自行車共用道。

針對市民反映工程進行太久、已嚴重影響生活便利性，陳其邁表示，不只鳳山計畫區要縮短時程，左營、高雄區計畫都要檢討、提前竣工，讓市民感受到市府的效率。

另外，工程不要老是只做一些花花草草、讓民眾覺得不實用的東西，設計前還是要收集當地居民意見，看他們的需求是什麼，沒有必要的工程都要減量。公園的設計以簡單、共融式為主，務實且節省經費。

陳其邁強調，工務局還有幾個列管進度的工程，都會盡快處理，要讓市民放心。此外，輕軌續建問題，陳其邁表示已交代副市長林欽榮掌握機電系統、路網評估，希望趕快復建，包括捷運黃線興建及紅線延伸至路竹、湖內案，他承諾都會加快進度。

(中時 )