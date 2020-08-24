北市一家小吃店因聘用非法的外籍人士，遭罰15萬元罰鍰，勞動局呼籲雇主應先查明證件才能准予上工，圖非當事人。（本報資料照）

北市一家小吃店，近期因聘用非法工作的外籍人士遭罰15萬元罰鍰，雇主喊冤，勞工應徵時自稱是嫁來台灣的越南籍人士，他出於信任並沒有檢查相關證件，卻因此受罰。北市勞動局長陳信瑜表示，雇主應徵外國人前，應先查明證件再准上工，以免遭罰15萬至75萬元。

雇主小美經營的小吃店餐點風味佳，深獲消費者喜愛，但因人手不足，不得不張貼徵人啟事，某日一位自稱嫁來台灣的越南女子前來應徵，小美卻未查明證件，即錄取她隔日上班，1個月後，移民署專勤隊人員上門稽查，發現越女是逃逸移工，小美因此被依違反《就業服務法》罰15萬元罰鍰，而越女則被罰3萬元罰鍰。

陳信瑜表示，常有外國人面試時自稱是新住民或學生，店家疏於查驗證件就急著讓外國人上工，直到查獲時才驚覺被騙，她呼籲雇主在應徵新住民時，需核對應徵者的外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則需核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本。

陳信瑜說，未經雇主申請許可即非法工作的外國人，將被處3萬元以上15萬元以下罰鍰；雇主非法容留外國人工作或非法聘雇外國人，則會被處15萬元以上75萬元以下罰鍰，且5年內若再違反，還會面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

(中時 )