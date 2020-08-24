北市勞動力重建運用處為方便雇主申請移工居家檢疫場所查核，已將「移工入境居家檢疫線上申辦作業」平台正式上線，重建處說明，雇主及仲介除了書面申請外，現在還可以用線上申請方式辦理，快速又方便。

重建處表示，可申請移工居家檢疫場所查核的產類別包括製造業、營造業、屠宰業、海洋漁撈業、乳牛飼育業及外展農務等事業單位所引進的移工（社福類移工不適用），歡迎雇主多加利用。

勞動局長陳信瑜提醒，移工居家檢疫地點不得為非防疫旅管的一般旅宿業，雇主或受委任的私立就業服務機構於申請時，務必以防疫旅館作為移工居家檢疫地點來提出申請。

陳信瑜說，一般旅宿如接獲居家檢疫者或隔離者提出入住需求，應聲明「不接受居家檢疫者或隔離者入住」，並主動通報北市市民熱線1999或觀傳局；同意居家檢疫或隔離者入住的一般旅宿，應依前項規定主動通報觀傳局，並按輔導成為防疫旅宿、落實居家檢疫相關措施，方可安排居家檢疫或隔離者入住。

陳信瑜強調，違者將依《傳染病防治法》第70條，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，按次處罰，且將會公告旅宿名稱及地址。「移工入境居家檢疫線上申辦作業」平台網址：https：／／cbwfwapply.wda.gov.tw／cbw／wSite／Control？function=IndexPage），有關「移工入境居家檢疫線上申辦操作手冊」，可於登入系統後下載使用，如有操作問題可電洽免付費客服電話0800035688。

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