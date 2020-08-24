今（24日）公布《臺北臺中米其林指南 2020》，率先公布了所有獲得一星餐廳的名單，而今年蟬聯的就包括教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、Longtail、明福台菜海產、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元、天香樓、文華東方雅閣。

還有去年首度入榜的山海樓、impromptu by paul lee也同樣再度蟬聯一星榮譽，

至於今年首獲一星的分別就有A Cut、鹽之華、Forchetta、渥達尼斯磨坊、俺達的肉屋、明壽司。

(中時 )