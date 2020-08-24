不斷更新》台北台中米其林指南 摘星名單出爐 13:492020/08/24 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 米其林2020指南今在台中國家歌劇院發表。（攝影馮惠宜） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（24日）公布《臺北臺中米其林指南 2020》，率先公布了所有獲得一星餐廳的名單，而今年蟬聯的就包括教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、Longtail、明福台菜海產、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元、天香樓、文華東方雅閣。 還有去年首度入榜的山海樓、impromptu by paul lee也同樣再度蟬聯一星榮譽， 至於今年首獲一星的分別就有A Cut、鹽之華、Forchetta、渥達尼斯磨坊、俺達的肉屋、明壽司。 (中時 ) #台菜 #米其林 #蓬萊 #安和 #壽司 也許您會感興趣 推薦閱讀 微星線上全球新品發表會 9月登場 04:102020/08/24 產業．科技 三菱電機全面推廣[email protected]解決方案 04:102020/08/24 產業特刊 25日登場 台積技術論壇 聚焦3奈米 04:102020/08/24 財經要聞 有線電視業者拜會NCC 提3建言 04:102020/08/24 產業．科技 1分鐘讀財經》不怕紅色供應鏈 鐵嘴外資喊台積電536元 08:142020/08/24 財經 兄妹、雙胞胎兄弟同心 土銀雙冠好風光 12:232020/08/24 體育 銓增3米光纖雷射切割機 9／18台灣鈑金雷射應用展亮相 04:102020/08/24 產業特刊 東元加速土地資產活化腳步 09:332020/08/24 財經 賈靜雯認證人氣男神探班「現場一陣騷動」比莉柯佳嬿跟風合照 10:412020/08/24 娛樂 陳其邁巿府就職 藍議員批新潮流綁架 08:452020/08/24 政治 生活熱門新聞 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 鬼月8種水果別亂拜 命理師：反會惹到好兄弟 - 生活 台若不斷輸出新冠病例到各國 律師：恐換我們被封鎖 - 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 「背帶分紅海」超大車頭燈現形 墾丁遛鹿正妹引網友暴動：鹿在哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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