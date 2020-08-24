台74線增設草湖交流道工程今日舉行動土典禮。交通部長林佳龍在臉書表示，台74線草湖交流道今天動工，2022年完工，便利草湖地區與中軟園區民眾出入連結國1、國3及國4。

林佳龍說，常說點、線、面串連，但他認為，交通規劃的思考順序是面、線、點，先通盤思考整個區域的交通網絡，再逐步落實細節；他說，在當台中市長時，就規劃串聯台中的高快速公路系統，形成三環公路網，並相互連結，不用下到平面道路，民眾要到台中各個角落，會非常便捷。很欣慰，現在能以交通部長身分繼續推動。

北台中的國道四號豐潭段接台74線2022年底將完工，國1接台74線已經動工，預計2023年完工。南台中部分，座落大里的台74線草湖交流道今天動工，2022年完工。便利草湖地區與中軟園區民眾出入連結國一、國三、國四。

另有大里十九甲及太平六順橋上下台74線的聯絡匝道，交通部也加緊腳步落實，加上南台中國三、國一和國六路網的串連或拓寬，讓大台中地區的交通網絡更加完整。

(中時 )