一人毀全黨？退黨時力議員批「黃國昌搞小圈圈」

時代力量爆出走潮，現在全台議員席次僅剩下12人，不過值得注意的是，退出的時力議員包括林穎孟、黃郁芬及如今的曾玟學，都將退出的主因指向黃國昌，認為以他為主導的「昌明敏派」長期把持黨機器，不聽取其他聲音。對此時力高雄市議員黃捷也說，黃國昌搞決策「潛規則」，這樣會加速黨的滅亡。

前時力台北市議員林穎孟（2020.8.5）：「失去當初希望，加入時代力量的初衷，也違背我們對年輕人的期待。」2020年8月時代力量相當不平靜，先是林穎孟、黃郁芬退黨，接著苗栗縣議員曾玟學也退出，而他們退出的導火線都指向一個人，黃國昌。

前時力苗栗縣議員曾玟學：「黃國昌與他的代言人們，或者是其他核心幹部們，是不是過去以來，長期把持黨機器，把持黨的聲音。」

前時力台北市議員黃郁芬（2020.8.5）：「從過去的黃國昌黨主席，決策核心的小圈圈文化，只要不是自己人，根本連聽你在講什麼都不願意討論。」

退黨議員們口中的小圈圈，正是所謂的昌明敏體系，被認為是內鬥到弊端一切根源。時力決策小圈圈長期遭到以黃國昌為首，包括徐永明、陳惠敏等子弟兵，決策獨裁作風引爆退黨潮，更被酸是「國運昌隆黨」。

時力高雄市議員黃捷：「這就是黃國昌過去在黨內決策的潛規則，留下來的人應該要虛心檢討，否則我們黨內只會走向加速滅亡。」

時力議員逃難風暴，越演越烈，從去年台北市議員林亮君退出後，今年8月8日林穎孟、黃郁芬退黨，台北市席次掛零，才兩週後苗栗議員曾玟學也退黨了，時力議員全台僅剩12席。

民進黨桃園市議員王浩宇：「我是覺得黃國昌要一直做背後靈的話，不如公開透明的告訴大家，我才是真正的黨主席。」黨內同志紛紛用退黨表示抗議，被黃國昌所把持的時代力量，瓦解危機持續發生中。

(中時新聞網)