PGA美巡賽首場聯邦快遞盃季後賽北方信託高球賽結束四回合較量，美國名將「老虎」伍茲臨去秋波繳出66桿佳績，賽後坦言很想念場邊球迷加油的活力。

北方信託高球賽由世界排名第4的美國選手強森（Dustin Johnson）以總計低於標準桿30桿的254桿奪冠，伍茲出發時連著4洞抓博蒂，第4洞還差點獵鷹成功，不過因為前三回合落後太多，無緣超車，以總計低於標準桿6桿的278桿並列第58。

因為新冠肺炎大流行，PGA賽事目前還無法開放觀眾進場，雖然安靜的環境下可以幫助選手更專注，卻也少了對抗的激情，伍茲賽後說：「很明顯地，整個比賽的活力都不一樣了。那種緊張的氣氛和壓力，以及人們在你附近大叫、試著跟你接觸的情景不再，簡直就是不一樣的世界。」

「就算你打出好球、連著幾洞表現不錯，都沒有像以往那樣的活力。」伍茲繼續說，「那種場邊球迷給你的能量，真的很不一樣。」

球迷缺席，伍茲認為有點失去以往競賽的優勢，「從我24年前轉職業起，已經很適應在幾千位球迷注視下競爭，恢復比賽後沒觀眾在場邊我一直感覺好奇怪。」

(中時 )