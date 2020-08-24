（14：48更新）菲律賓南部蘇祿省首府和魯市今（24）日中午發生兩起爆炸，至今造成9人喪命，當中包含5名軍人、4名平民，另有17名士兵受傷。
綜合有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）、菲律賓ABS-CBN電視網報導，位在菲律賓南部蘇祿省（Sulu）首府和魯市（Jolo）的Walled City地區今天中午連續發生兩起爆炸，第一起發生在中午11時53分，第2起爆炸發生在下午約1時左右。
霍洛警察局表示，第一起爆炸始於一輛停放在第21步兵營M35卡車附近的機車爆炸，爆炸造成大量人員傷亡。民答那峨島西部司令部指揮官（AFP Western Mindanao Command）文盧安少將（Maj. Gen. Corleto Vinluan Jr.）表示，一個裝在機車上的簡易爆炸裝置引發爆炸，第一起爆炸造成4名軍人當場喪命，另外17名士兵受傷。
警方隨後封鎖現場，不過約一小時後第2起爆炸發生，導致多名員警受傷。
兩起爆炸發生地點相距僅約100公尺，第2起爆炸就發生在和魯市警察局外10至15公尺。
有關單位正在調查爆炸發生原因，以及追查是否有其他爆炸裝置。
值得注意的是，2019年1月27日，和魯一座天主教教堂Mt. Carmel才遭遇連環爆炸襲擊，當天上午教堂正舉行彌撒，2枚分別安裝在教堂內及門口的土製炸彈於早晨引爆，正當軍隊進駐、疲於應付第一起炸彈攻擊時，第二起爆炸發生。爆炸造成20多人喪命。
阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）是活躍於菲律賓南部的穆斯林激進組織，自1990年代以來，阿布沙伊夫就多次進行炸彈攻擊、綁架西方觀光客、傳教士等犯罪行動。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。