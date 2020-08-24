菲律賓南部蘇祿省首府和魯市24日中午發生兩起爆炸，至今造成9人喪命，當中包含5名軍人、4名平民，另有17名士兵受傷。

（14：48更新）菲律賓南部蘇祿省首府和魯市今（24）日中午發生兩起爆炸，至今造成9人喪命，當中包含5名軍人、4名平民，另有17名士兵受傷。

綜合有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）、菲律賓ABS-CBN電視網報導，位在菲律賓南部蘇祿省（Sulu）首府和魯市（Jolo）的Walled City地區今天中午連續發生兩起爆炸，第一起發生在中午11時53分，第2起爆炸發生在下午約1時左右。

霍洛警察局表示，第一起爆炸始於一輛停放在第21步兵營M35卡車附近的機車爆炸，爆炸造成大量人員傷亡。民答那峨島西部司令部指揮官（AFP Western Mindanao Command）文盧安少將（Maj. Gen. Corleto Vinluan Jr.）表示，一個裝在機車上的簡易爆炸裝置引發爆炸，第一起爆炸造成4名軍人當場喪命，另外17名士兵受傷。

BREAKING: Authorities say investigation is ongoing on the explosion that hit Brgy. Walled City in Jolo, Sulu before noon today https://t.co/1HVJVnASpR — CNN Philippines (@cnnphilippines) August 24, 2020

JUST IN: Police sources confirm an explosion in Jolo, Sulu at noon today. More details to follow. | via @raffsantos [Contributed photo] pic.twitter.com/f5FkW5gXRw — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) August 24, 2020

警方隨後封鎖現場，不過約一小時後第2起爆炸發生，導致多名員警受傷。

BREAKING: An explosion rattled Serante Street, Jolo, Sulu earlier today at 11:53 a.m. According to Joint Task Force Sulu, five persons were killed, while four were hurt in the twin explosions. (Photos courtesy of Nash Anni) pic.twitter.com/7cbOBY8Aqu — Panahon.TV (@PanahonTV) August 24, 2020

兩起爆炸發生地點相距僅約100公尺，第2起爆炸就發生在和魯市警察局外10至15公尺。

有關單位正在調查爆炸發生原因，以及追查是否有其他爆炸裝置。

值得注意的是，2019年1月27日，和魯一座天主教教堂Mt. Carmel才遭遇連環爆炸襲擊，當天上午教堂正舉行彌撒，2枚分別安裝在教堂內及門口的土製炸彈於早晨引爆，正當軍隊進駐、疲於應付第一起炸彈攻擊時，第二起爆炸發生。爆炸造成20多人喪命。

阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）是活躍於菲律賓南部的穆斯林激進組織，自1990年代以來，阿布沙伊夫就多次進行炸彈攻擊、綁架西方觀光客、傳教士等犯罪行動。

(中時新聞網)