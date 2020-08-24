前總統馬英九與蔡英文總統「雙英」兩人最近為了兩岸國防議題隔空連番交火，馬批蔡英文不承認「九二共識」，才會造成國家不安全的危機，副總統賴清德則重批馬不該活在過去，也更不應該一廂情願、不斷的造成國內的分歧，製造恐慌，這比戰爭還恐怖。對此，作家蔡詩萍認為，馬英九實在不必跳到第一線，應讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意。

蔡詩萍則在臉書撰寫「馬英九實在不必跳到第一線，就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意吧！」一文。他指出，看前任總統與現任總統隔空對嗆，令他感慨。他說曾幫馬選舉，且不是盲目的幫，是認同他的某些理念與立場，但看到馬屢站第一線，扮演嗆蔡政府的高分貝炮手，蔡詩萍坦言「頗有異議」的。

蔡詩萍表示，他並非完全贊成蔡英文，但也知道，蔡的兩岸政策，有她的論述傳承以及有時空環境的現實性。馬也有他的論述依據，他的「九二共識」同樣有時空條件的配合。從這兩點而言，蔡、馬對嗆，基本上是兩套價值觀完全迥異論述的對尬，會激烈碰撞是必然。但兩套完全不同的論述，何以都有民意支持？何以都在總統大選中，獲勝過？就要回到台灣現實政治裡，去深思線索。

蔡詩萍提及，台灣是移民社會，是多次政治因素大遷徙，層層累積的社會，藍綠的對峙，格局上，反映這樣的歷史土壤。但為何藍綠之間，互有各自的勝負，這一方面取決於每次對壘時雙方候選人的條件，另方面，則決勝於當時時空環境的主旋律，也就是大環境因素。從歷史累積的土壤看，馬的觀點不能說沒有社會基礎。但2008年他能勝選，能創造「九二共識」氛圍，難道不是因為大環境使然？當2014年太陽花學運爆發，中共的權力核心轉移，台灣內外的因素都在變化，與其說是民進黨、蔡英文的論述取得成功，不如說，何嘗不是國民黨、馬英九的路線，沒有「與時俱進」呢？

蔡詩萍強調，他非常不願意看到卸任總統，在爭議性的問題上，有太多表態，這會讓卸任總統失去高度，變成黨派化。他說看美國政治傳統，基本上，卸任總統除為自己黨的提名人助選，有時會出現攻擊其他黨候選人的畫面，否則多半維持緘默。因為時代不同了，十年河東，十年河西，你當年成功，是對的，如今，不一定還對，還會成功！

蔡詩萍擔心，馬「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，結果造成國民黨內很大的尷尬，年輕世代若反對，被外界見縫插針；但如果支持，又給人奶水戒不掉的「靠輩」困窘。他認為，國民黨確實陷入嚴重的挑戰期，青黃不接，人才斷層，政策立場搖擺。但越是這樣，越要讓他們透過摸索、辯論、溝通，找出自己的路。而非過去的黨政大員，始終放不下，動輒出來插手。他認為這樣做，只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大！

(中時新聞網)