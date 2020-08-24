新北市中和區中山路某大賣場5、6樓停車場，今（24）日凌晨1時40分許遭人蓄意打開消防灑水系統，造成停車場內積水，保全人員上午發現後，向轄區中和警分局報案。

警方調閱監視器，發現1名男子凌晨進入大樓，逗留約2小時候離去，目前已鎖定該名男子身分，現正積極查緝中。

(中時 )