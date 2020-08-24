蓄意開啟消防灑水系統致淹水 警鎖定身分查緝中 14:262020/08/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和某大賣場停車場遭人蓄意開啟灑水系統，造成場內積水。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區中山路某大賣場5、6樓停車場，今（24）日凌晨1時40分許遭人蓄意打開消防灑水系統，造成停車場內積水，保全人員上午發現後，向轄區中和警分局報案。 警方調閱監視器，發現1名男子凌晨進入大樓，逗留約2小時候離去，目前已鎖定該名男子身分，現正積極查緝中。 (中時 ) #凌晨 #停車場 #查緝 #男子 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 殘忍狙殺海盜影片瘋傳 大陸籍船長入高雄港遭逮捕羈押 21:502020/08/22 社會 台南農地埋爐碴案 環保署：移除前禁止耕作 08:252020/08/24 生活 併購博通IOT業務 解析新思物聯網布局 04:102020/08/23 產業．科技 海上喋血 陸籍船長自投羅網遭押 04:102020/08/23 社會新聞 男連偷3家服飾店辯「夢遊」 跑不贏女店員認栽 11:142020/08/22 社會 網售含尼古丁之電子菸油及霧化器 賣家GG了 19:132020/08/21 社會 母子凌晨口角 他大喊「我不想活」自囚廚房開瓦斯引爆 11:552020/08/23 社會 桃園深夜車禍5傷 跨雙黃線撞向車 肇事駕駛：忘記怎開的 03:522020/08/22 社會 台股半年報噴發股曝光 熱錢悄悄轉向了 09:002020/08/22 財經 台灣人太愛咖啡 50年前的台灣咖啡曾爆發盜賣疑雲 16:532020/08/22 生活 社會熱門新聞 孫安佐在美擁槍彈 製造手槍未遂罪起訴 恐面臨7年徒刑 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 女僑生夜店喝茫全裸躺宿舍 真相竟遭色運將撿屍 - 社會 彰化冰店爆口角 婦不滿女店員撞到夫 抄安全帽大罵全被網拍下 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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