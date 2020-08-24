台中大智路打通工程8月底完工，市府交通局長葉昭甫說明未來火車站前後站交通規畫。(林欣儀攝)

台中市大智路打通工程預計8月底完工，屆時台中火車站前、後站得以貫通，交通局24日公布未來大車站交通規畫，除在前後站設置接駁區，方便民眾需求，也將調整公車行駛路線，未來機場捷運線也將在此設站；地方民代則呼籲增設停車空間，真正帶動地方發展。

交通局長葉昭甫表示，因應大智路打通後貫穿前後車站，希望提供民眾便捷的服務，計畫在鄰近車站的電扶梯、電梯周邊設置計程車招呼站、臨停下客區及無障礙下客區，且前後站都有，方便民眾能快速離開車站，打造無障礙移動環境。

交通局指出，配合大智路打通，也將同步改善周邊的公車站、地下停車場與臨停接送區、計程車招呼站等引導指示牌，民眾可依循指示臨停或乘車，此外，要前往車站接送親友的民眾則規畫在台鐵地下停車場載客，場內並提供30分鐘免費的優惠。

交通局強調，大智路打通後，許多過去繞路行駛的公車路線也將採取截彎取直方式行駛，藉以縮短行車時間，其中包括20、52、288、289路公車將調整停靠大智路，估計約可縮短10至15分鐘時間；另為方便民眾採買，56及323路公車未來將直接穿越大智路、行駛至新建國市場。

此外，方便居住在屯區的民眾轉乘，交通局也加碼調整131、132路就近停靠台中轉運中心D月台。葉昭甫強調，目前統計共有6路線公車、單向班次每天可達120班抵達火車站，未來將視車站周邊情況再檢討修正。

交通局雖規畫2000格汽車停車位、機車停車位1200格，市議員邱素貞、鄭功進認為，台中車站每天有5萬人次進出，周邊交通易壅塞、停車位仍難求，市府應儘速拓寬武德街並加速闢建停35、兒30停車空間，紓解停車需求。

(中時 )