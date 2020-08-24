Uber重啟彰化營運。（業者提供）

Uber與合作車隊今日正式宣布，重啟彰化地區服務，結盟台中本地業者中華大車隊及中天計程車隊，「菁英優步」營運範圍包含全彰化，「菁英Plus」、「寶寶優步」初期則包含北彰化，並將逐步擴增服務範圍，為歡慶新城市服務，特別提供新用戶4趟5折的乘車優惠，輸入優惠序號「我愛彰化」即可享優惠。

自2019年起，Uber配合中央、地方及交通主管機關的輔導，以Uber網際網路系統科技協助推動「多元化計程車」營運，攜手車隊，包含QTaxi、中華正大車隊、台中中華衛星大車隊、皇冠大車隊計程車、大慶大車隊，以及新加入的中天車隊，協同租賃車業者，擴大服務版圖至全台八大城市，包含：基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、高雄。

在服務內容上，使用Uber系統的車隊業者能提供乘客多元的「搭乘選擇」與「個人化功能」。強調寬敞舒適體驗的「菁英Plus」，提供較新且寬敞車輛空間、精選優質好評職業駕駛，乘客可針對「溫度」、「對話」等偏好，在叫車時先行設定。

「尊榮優步」提供高檔車款與尊榮服務，而最受乘客歡迎並於每日通勤使用的「菁英優步」則提供價格平實又舒適的車款；另外，「寶寶優步」搭配通過安全認證的Combi汽車安全座椅，是目前唯一一個無需事前預定、隨選即有的隨車服務，並且配合交通部於今年9月1日起實施之兒童安全座椅新規定，車內均附有0-7歲嬰幼童皆能使用、前後向皆能安裝之安全座椅，全程守護嬰幼童安全，讓家長出門更放心；「樂聚優步」以廂型車或休旅車提供6人共乘的舒適空間，可放置額外行李，是三五好友、小團體出遊的不二首選。

疫情期間，配合並落實各項衛生安全措施，包含推動駕駛戴口罩、加強車輛清潔消毒作業、鼓勵駕駛使用手部制菌液等，更與全球同步推出「上線前確認清單」與「人臉識別的口罩驗證機制」功能，從清潔衛生上維護職業駕駛及乘客安全。

(中時 )