未來10~20年的投資商機在那裡？第一金投信投資長唐祖蔭表示，投資商機是隨時代在漂移，過去30年是「人口紅利」商機，過去15年是「技術紅利」商機，而未來的10~20年是「新生活紅利」商機！

什麼是「新生活紅利」，唐祖蔭舉例，過去的人會追求五子登科，房子，金子，妻子，兒子，車子。而新一代的人只追求「金子和毛孩子」，也就是「2子登科」就能滿足對「幸福」的渴望。此外，低頭打遊戲的人越來越多、街邊健身房家數越開越多、路上遛毛小孩的人也越來越多，代表新一波的「新生活紅利」已經成形，而且席捲老、中、青不同世代，讓背後潛藏的電競、瘦身、寵物三大年輕新生活商機，更加確定！

唐祖蔭表示，過去30年，中產階級大量增加、財富累積，對消費的需要，帶來「人口紅利」；過去15年，資訊科技蓬勃發展，對網路、行動通訊的需要，帶來「技術紅利」。現在，社會不斷進步，人類更富裕、活更久，渴望永遠保持年輕，新的需要開始誕生。

整體而言，第一金信定義的「新生活紅利」有三大類別:一遊戲電競、二、健康瘦身。三、寵物毛孩。3大領域的商機上看3.5兆美元。

(時報資訊)