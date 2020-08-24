中光電以最新發表的「163吋All-in-One LED智慧顯示屏」，再次奪下國內顯示業最大獎「台灣數位看板應用大賞」 創新產品獎，展現中光電在LED影像產品的整合創新與技術突破。

中光電表示，此次獲獎的163吋All-in-One LED智慧顯示屏承襲上一代130吋的極輕薄外觀與易移動性，以僅僅35mm的螢幕厚度及1.9mm可拆式無邊框設計，提供更沉浸式的觀看體驗，可多元應用於公共場所、高階會議廳、政府機關、監控室及零售百貨等場域。

中光電「All-in-One LED智慧顯示屏」持續創新，除擁有更高亮度、廣色域及分明的暗部細節以呈現高品質影像外，更具備以下五大整合創新設計，一舉奪下大獎。一、智慧Android系統：內建Fusion影音中心，可利用App及遙控器進行上傳影音內容、編輯播放清單和控制影音播放等多樣功能。二、內建WPS文件播放器：可利用USB或App上傳Office文件，直接開啟各式檔案（Word、Excel、Power Point及PDF檔）閱讀。三、Tapcast影像同步及標註：內建Tapcast軟體，可利用App與移動裝置（手機或平板）影像同步、遠端標註及操作遙控器等功能。四、 強大的可擴充性（雙系統／多來源接口）：提供OPS插槽，可安裝Android及Windows雙系統，亦提供客製化的來源接口插槽，可擴充光纖或IP streaming等功能，實現更多元的應用。五、多屏無縫拼接：為因應大場域需求，獨家設計多屏無縫拼接功能，使用者可從內建的Calibre 4K LEDView影像平台的OSD選單中選擇多屏顯示模式，簡單達成超大型顯示屏需求，並將系統整合成更大型的顯示應用，適合應用於監控室、戰情室及商場等場域。

中光電近年積極拓展創新顯示技術，從硬體研發商轉型為提供創新影像解決方案和服務的領導廠商，此次獲獎產品於亞洲地區係以中光電子公司-Calibre進行品牌行銷，120吋、130吋及163吋All-in-One LED顯示屏系列產品已成功推廣至東南亞地區，並獲得印尼總統府青睞，安裝於總統府內會議室；台灣地區則主打專業視聽租賃通路、飯店宴會廳、公部門、企業、教育等應用。未來中光電也將繼續深化與子公司-Calibre的技術整合，以應用於LED顯示方案中，攜手創造更大價值。

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