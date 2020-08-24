嘻哈新人黃右年推出首張創作專輯《Ayo!》，慶祝發片，所屬唱片公司索尼音樂特地帶著他前往爭鮮壽司犒賞兼補身，享用78樣全品項吃到飽的殊榮。聽到消息的黃右年開心的說：「我真的從小就超喜歡爭鮮，喜歡到想要幫他們寫廣告主題曲。」當天黃右年還邀師姐陳瑾緗一同享用美食，不過公司規定，用餐時必須比照大胃王比賽規則，要在45分鐘要吃完78種品項才算過關，否則將接受終極懲罰。有了時間壓力，讓向來自稱是大胃王的黃右年開始擔心無法完食，只見他越吃臉色越痛苦，原本精實的腹肌都吃肥變成了鮪魚肚，身材在一小時內大走樣，黃右年笑說根本就是變相懲罰。

單獨離家在外打拼的黃右年、Allyson經濟狀況都相當拮据，沒有多餘的預算可以隨意點餐，趁著這次公司付錢的機會，誓言要狂吃一輪。黃右年自信滿滿地說，原本小時候他就是個食量很大的小胖子，是等到長大抽高之後才變瘦，但食量卻沒有因此而減少，從來沒有覺得很飽過，信心十足的說一定會完成這項挑戰。不過一到現場，黃右年親眼見到滿滿的壽司上桌，才有了大胃王挑戰的實感，大話也越說越保守。為了挑戰成功，黃右年還進行自我配速，平常吃壽司都是一口一個的他說要細嚼慢嚥才吃得多，隨著盤數漸漸增加，他臉色越來越僵硬、眼神放空，最後忍不住吐失敗宣言：「正餐的胃已關閉。」

黃右年原本超級期待此次挑戰，嚐試後才知道困難度太高，自認腸胃蠕動很好的他，中途試圖要去廁所消化，排除胃的空間繼續吃，但因太緊張而排不出來，甚至一直上下跳動想讓消化速度快一點，也沒有顯著成效，所有準備好硬塞的招數都失敗，就是吃不下，越想越委屈的他，站起來掀起衣服，露出一顆圓滾滾的肚子，崩潰大喊：「我原本是有腹肌的！」最後黃右年挑戰失敗僅吃了35盤，離目標的78盤差了有一倍之多，只好認輸接受懲罰，背著Allyson從餐廳走回公司。陳瑾緗一跳上背，嘴甜的黃右年說：「哇！比想像中的輕很多耶。」

黃右年邀陳瑾緗一同享用美食。（索尼音樂提供）

(中時 )