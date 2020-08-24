住在印度新德里的52歲女性，在本月18日取出50公斤的卵巢腫瘤，女性術前的體重為106公斤，但有接近一半都是腫瘤的重量。醫師非常訝異，認為這可能是全世界最大的卵巢腫瘤。

印度新德里最大的阿波羅醫院，近日替52歲的奈瑪拉（Nirmala）動手術，她在短短幾個月內胖到106公斤，因為呼吸困難及下腹疼痛而就醫，而在動手術前，她已經無法走路，連熟睡都沒有辦法。

替他動手術的醫師表示，巨大的卵巢腫瘤壓迫腸道，而且胃也非常地疼痛，食物亦無法消化，因為貧血造成血紅素是正常人數值的一半以下，術前術後都需要輸血，很擔心她會引發器官衰竭，不得不儘快動手術。

因為腫瘤超過想像的大，當天也請婦產科、腸胃內科及麻醉科的醫師組成團隊來動手術，還好歷時3.5小時的手術成功，而且腫瘤是良性的，4天後就順利出院，體重也減輕56公斤。根據紀錄，2017年印度南方泰米爾納德邦曾取出34公斤的卵巢腫瘤，這次的50公斤也破了印度的紀錄，說不定有機會成為全世界最大的卵巢腫瘤。

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(中時新聞網)