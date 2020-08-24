德國制定法律規定養狗的飼主，有1天2次、合計超過1小時的「陪狗狗散步」義務，不過專家卻提出警告，讓狗狗運動過度可能會造成中暑。

狗狗是不太會體溫調節的動物，英國的動物虐待防止協會在今年8月7日時，就曾在發表聲明，表示該周末要注意狗狗可能會有中暑的情形，只要把狗狗放在車內超過20分鐘，就有可能造成牠們的死亡。

狗狗中暑的問題也成了近幾年的注目話題，根據英國諾丁漢特倫特大學動物學家艾蜜利（EmilyHall）及團隊進行的研究，他們調查2016年英國獸醫師診治過的90萬5543隻狗狗的病歷，發現有1222隻狗狗、共1259件病歷被判定為中暑的症狀。

在英國，7月是狗狗中暑及因中暑死亡最多的月份，發現有74.2%是因為運動引起的中暑，有12.9%是因為被放在汽車內是最主要造成中暑的原因，而引發中暑最多的「運動」中，則有67.5%是因為散步，17.6%因為跑步，13.8%因為玩樂，1.1%因為參加競賽。

此外，若依照狗的年齡、性別來調查的話，年輕的公狗最容易在運動中引發中暑，12歲以上的老狗、吉娃娃、八哥犬、鬥牛犬則是因為環境引發中暑的狀況最多。

艾蜜利表示，這次的研究發現，在炎熱的天氣讓狗狗散步引發中暑的機會，比放在汽車內還要高，飼主若是要帶狗狗出門散步，最好是一大早或是晚上的時間比較好，而且最好不分季節，因為狗狗在冬天也會中暑，飼主在帶牠們運動時，最好隨時注意狀況，若有不對勁，一定要趕快帶牠們就醫。

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(中時新聞網)