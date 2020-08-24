運動賽事防疫不鬆懈！台中市政府運動局邀集衛生福利部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、多名體育運動團體及賽事主辦單位代表，舉行賽事防疫會議。

目前國內各項體育賽事雖已開放，但防疫仍不能鬆懈，包含出入口量測體溫、保持安全社交距離、入場戴口罩及手部酒精消毒等；運動局專門委員周崇琦強調，市府會持續秉持最嚴謹態度辦理賽事，「務求防疫到位！」

運動局舉辦賽事防疫措施研商會議，衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、中華職棒大聯盟、中信兄弟球團、中華民國足球及壘球協會、台中女子足球協會、社團法人台中市繁榮葫蘆墩促進會、永信李天德醫藥基金會等體育運動團體及賽事主辦單位代表均出席。

針對2020中華職棒聯盟賽事、2020新力旺企業女子壘球聯賽、2020台灣木蘭足球聯賽及國內大型體育活動研商防疫措施。

中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬肯定台中運動賽事防疫作為，他說，現在國內各項體育賽事均已開放，台中市政府針對在洲際棒球場舉行的中華職棒賽事等活動，均持續執行謹慎且完善的防疫措施，讓市民能安心參與體育活動，值得肯定。

因應新冠肺炎疫情，全球許多職業運動賽事停辦或延期，台灣全民共同防疫展現成果，全球第一場正式職棒開賽、第一場正式開放球迷入場的賽事就在台中，世界棒壘總會專文報導市長盧秀燕對職業運動的支持，肯定台中防疫成果。

「防疫不能鬆懈！」周崇琦指出，考量近期國內仍有數起確診個案，市府特別召集專家及賽事主辦單位，共同研商賽事防疫作為，民眾除以行動支持台中體育賽事，更要配合中央流行疫情指揮中心及台中市防疫規範，共同防疫、守護大家的健康。

(中時 )