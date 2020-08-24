藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，2018年3月間在美國賓州被控恐怖威脅等罪遭關押8個多月，同年12月10日遭美強制遣返出境，終生不得入境美國，隔天晚間8點抵達桃園國際機場後，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，以我國具有審判權，且製造「格洛克（Glock）19」手槍未經美國法院裁判，依製造手槍未遂罪提起公訴。

起訴指出，2018年1月，剛滿18歲的孫安佐在美國境內，透過網路購買9mm口徑的格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管以及其他廠牌的手槍零件，因同年3月26日遭同學檢舉他要在5月1日持槍朝學校射擊，警方在寄宿家庭內，查獲手槍零件以及1607發子彈。

孫安佐經賓州檢察官起訴恐怖威脅罪、持有犯罪工具，經認罪協商後，賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪，以及非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪有罪，服刑238日後遣返台灣。

孫告訴士檢檢察官，他知道組裝不起來，還需要特殊零件，不知道美國警察是怎麼組裝起來，而辯護人則稱購買的槍枝零件，尚未達實行製造的未遂階段，僅單純持有零件，並否認犯罪。

檢察官透過台美司法互助協定，向美國賓州德拉瓦郡警方、檢察官以及普通法院調取搜索票、宣誓書、扣押財產清單等，認定孫在美犯下最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，我國法院具有審判權，另外，孫在美犯恐怖威脅罪、非法持有彈藥罪，經美國法院判決有罪，而非法製造、持有槍枝部分，仍未經外國法院裁判。

起訴指出，孫安佐學生簽證不允許購買槍枝，他卻在2018年1月起陸續在網路上購買槍枝零件，目的是要組合成一把手槍，已屬製造行為，但因未扣得完整的手槍，因而以製造手槍未遂罪起訴。

(中時 )