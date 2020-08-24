高市燕巢區樹德科技大學22日校門口因豪雨淹水，民眾質疑陳其邁怎麼沒有現身勘災，24日上午陳其邁視察綠園道工程時強調「我那時候還不是市長」，但已指示水利局即刻向行政院申請4000萬元前瞻建設預算，盡快解決當地的排水問題。

樹德科技大學前台22線橫山路一帶，22日下午因豪雨造成積水達半個輪胎高，陳其邁對此表示，該地區是高市68個易淹水地區其中之一，已經指示水利局長蔡長展立刻向行政院申請前瞻建設4000萬元預算，也和前來監交的行政院秘書長李孟諺溝通，希望儘速解決樹德科大當地側溝排水不及的窘境。

針對城市整體規劃，陳其邁表示，今年是打狗改名高雄、邁向現代化的第一百年，期許未來不僅要展現行政效率，最重要的是納入市民的參與。他委請副市長林欽榮結合民間、草根的組織，以及學者們組成高雄市的「城市博覽會」，由市民來參與城市的未來規劃。

陳其邁也向市民喊話，共同參與高雄市的市政規劃，期盼藉由從下而上的方式，產生對城市願景的共同想像，進而採取實際行動，啟動對下個百年的規劃。

陳其邁表示，高雄今年投了三次選票，這是高雄市民對民主的具體實踐，而城市的發展，也必須納入有更多公民社會的參與，以完善民主機制，形成市民對城市發展的的共同願景。

(中時 )